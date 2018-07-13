كيف كرمت جامعة هارتفورد الأمريكية مبتعثين سعوديين توفيا غرقا لإنقاذ طفلين؟

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رفعت جامعة هارتفورد بولاية كونيتيكت الأميركية العلم ‫السعودي في ساحتها، اليوم الجمعة، تكريما للمبتعثين السعوديين ذيب آل راكة اليامي وجاسر آل راكة اليامي. بحسب “العربية نت”.

جاء ذلك بعد استشهاد المبتعثين غرقا، بعد عمل بطولي، أنقذا خلاله طفلين من الغرق.

وكانت الجامعة اتخذت قرارا برفع العلم السعودي لمدة أسبوع، تكريما للطالبين السعوديين المبتعثين، نظرا لما قاما به من عمل إنساني نبيل.

وكان عوض آل راكة، شقيق ذيب وابن عم جاسر، أوضح أن “شقيقيه كانا في رحلة تنزه يوم الجمعة الماضية، بالقرب من نهر شيكوبي بولاية ماساتشوستس الأميركية، فوجدا طفلين يصارعان الغرق بعدما عجزت والدتهما عن إنقاذهما”.

وأوضح أن “عددا من الموجودين كانوا يحاولون إنقاذ الطفلين إلا أنهم لم يستطيعوا، فقام شقيقاه بالقفز إلى النهر ومصارعة التيار المائي القوي، واستطاعا إنقاذ الطفلين، إلا أن التيار جرف أحد الشابين بعد إنقاذ الطفلين فهرع الشاب الآخر لمساعدة ابن عمه ولكن التيار كان قويا فجرفهما وغابا عن الأنظار”.

وبين أنه “تم إبلاغ الجهات المختصة وفرق الغوص التابعة لشرطة الولاية والمروحية، وقد قاموا بتفتيش النهر لعدة ساعات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتم انتشال جثة أحدهما ليلة الجمعة، فيما تمت متابعة البحث عن الجثة الثانية ووجدت يوم الاثنين بالقرب من شارع كوتيدج”.

ووصل جثمان الشابين لمطار نجران الأحد الماضي.