وزارة الحج والعمرة تشدد على تقديم خدمة متميزة

مكة المكرمة – الوئام:

أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن “الوزارة” تعمل على عدة محاور، للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين القادمين إلى المملكة.

وقال إن أبرز هذه الخدمات هي تطوير أعمال مهن أرباب الطوائف، وهي الطوافة والوكالة والدلالة، وكذلك الارتقاء بالخدمات التي تقدمها شركات حجاج الداخل، وذلك باستخدام أحدث وسائل التقنية، وبهدف أن تكون رحلة أداء مناسك الحج رحلة سهلة وميسرة، من خلال الجهود البشرية والإمكانات التقنية المقدمة.

جاء ذلك خلال ترأسه ورشه عمل أقيمت بفندق “هيلتون المؤتمرات” بمكة المكرمة، وذلك عن التوجه الاستراتيجي للحج ضمن رؤية ٢٠٣٠، برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وحضور وكلاء “الوزارة” ومديري عموم فروعها في مكة المكرمة ومحافظة جدة، ومسؤولي وممثلي الشركات والمؤسسات المقدمة لخدمات حجاج الداخل.

وأشار الدكتور عبدالفتاح مشاط، إلى أن رؤية المملكة قدمت استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، للانتقال من خدمة الحاج والمعتمر إلى صناعة متخصصة تقدم بكل مهنية واحترافية، وكذلك الانتقال من العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام، والعمل وفق قيم وتعاليم العقيدة الإسلامية السمحة لتقديم خدمات متميزة، والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لتيسير أداء الحجاج والمعتمرين لمناسكهم، وتوحيد الجهود لتحفيز المواطن ليسهم بدوره – ما وسعه ذلك – في خدمة ضيوف الرحمن، سواء كان مكلفاً أو متطوعاً.

وشدد نائب وزير الحج والعمرة، خلال فعاليات هذه الورشة على أهميه تضافر جهود كافة المؤسسات المختصة وذات العلاقة بمنظومة الحج والعمرة، والارتقاء بمهارات العاملين في الخدمة الميدانية، لضمان تقديم خدمات متميزة للحجاج والمعتمرين، وذلك باعتماد برامج تدريبية متميزة وفاعلة.

وأضاف أن “العاملين في الوزارة يدركون أهمية هذه المرحلة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله. –

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الحج والعمرة، يعمل جاهداً لرفع مستوى التنسيق مع الجهات الداعمة لتحقيق الرؤية، وتوفير الدعم التخصصي لتعزيز جودة ومواءمة المبادرات والمشاريع.