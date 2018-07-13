التعليقات: 0

مصابات بالسرطان

تغريم “جونسون أند جونسون” 4.7 مليار دولار تعويضات إلى 22 سيدة

تغريم “جونسون أند جونسون” 4.7 مليار دولار تعويضات إلى 22 سيدة
weam.co/531664
وكالات - الوئام:

أمرت هيئة محلفين في ولاية ميزوري الأمريكية شركة جونسون أند جونسون بدفع تعويضات قدرها 4.69 مليار دولار إلى 22 سيدة أصبن بسرطان المبيض بعد استخدام منتجات للشركة أساسها مادة التلك ومن بينها بودرة الأطفال.

والحكم الصادر ضد جونسون أند جونسون هو الأكبر منذ ظهور المزاعم بتسبب منتجات للشركة أساسها مادة التلك في الإصابة بالسرطان.

وتواجه الشركة نحو تسعة آلاف دعوى قضائية تتعلق جميعها بمادة التلك. وتنفي الشركة أن منتجاتها المكونة من مادة التلك تسبب السرطان أو أن تكون قد احتوت على مادة الاسبستوس أو الحرير الصخري.

وتقول الشركة إن دراسات استمرت لعقود أظهرت أن مادة التلك التي تستخدمها آمنة وقد نجحت في إسقاط بعض الأحكام المتعلقة بالمادة لأسباب قانونية تقنية.

ووصفت جونسون أند جونسون الحكم بأنه “جائر” وقالت إنها ستطعن عليه.

وجاء الحكم بعد ما يزيد على خمسة أسابيع من الاستماع إلى شهادات نحو 12 خبيرا من أطراف الدعوى.

وتقول السيدات وأسرهن إن استخدامهن على مدار عقود لبودرة التلك وبعض المنتجات الأخرى التي تدخل في تركيبها هذه المادة سبب إصابتهن بالسرطان.

روابط ذات صلة

“فيفا “يغرم الاتحاد الروسي لكرة القدم لسبب غير أخلاقي

“فيفا “يغرم الاتحاد الروسي لكرة القدم لسبب غير أخلاقي
بلدية وادي الدواسر تصادر 15 طن من المواد المخالفة

بلدية وادي الدواسر تصادر 15 طن من المواد المخالفة
إيقاف «عمر هوساوي» لاعب النصر وتغريمه 20 ألف ريال

إيقاف «عمر هوساوي» لاعب النصر وتغريمه 20 ألف ريال
الكويت تطلب مھلة لدراسة خیارات استیفاء تعويضاتھا المتبقية على العراق

الكويت تطلب مھلة لدراسة خیارات استیفاء تعويضاتھا المتبقية على العراق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>