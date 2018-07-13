البلديات تطلق نظام “ماطر” لمكافحة الأمطار والسيول

الرياض - الوئام:

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، نظام “ماطر” لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في جميع مناطق المملكة وعلى مستوى 17 أمانة و269 بلدية، وذلك عن طريق اعتماد التكنولوجيا الفريدة في التنبؤات الجوية ذات الدقة العالية وفي الوقت المناسب.

ويعد هذا النظام الأول من نوعه في المنطقة العربية، ويُساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط مُبكراً للحالات الجوية القوية والشديدة لا سيما الأمطار وبالتالي تفادي الخسائر البشرية والمادية قدر المُستطاع، حيث يتم تلقي البيانات الخام والأولية من محطات جوية، وبيانات مباشرة من الأقمار الاصطناعية، ومحطات الرصد الجوي الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال منصة سحابية لإحدى الشركات المتخصصة، ثم تتم نمذجة البيانات الجوية الخام وتطبيق المعادلات والخوارزميات إلى معلومات مناسبة وذات دقة عالية.

ويتميز نظام ماطر بلوحة تحكم تظهر توقعات مجملة لأخطار السيول خلال (5) ايام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر ، ففي حال وجود أخطار تكون باللون الأصفر أو الأحمر، حيث يتوفر خاصية التوقعات (الساعة بساعة) التفصيلية لذات المنطقة في ذات الوقت، كما يتميز النظام بتوقعات الطقس ساعة بساعة لـ(5) أيام قادمة ملونة بثلاث ألوان (أخضر ، أصفر، أحمر) وتحتوي على عناصر الطقس المتمثلة في الظواهر الجوية، درجات الحرارة بالدرجة المئوية، اتجاه وسرعة الرياح، معدل غزارة الأمطار في الساعة، الضغط الجوي، كمية السحب والغيوم بالإضافة إلى الرطوبة النسبية.

ومن مميزات النظام أيضاً الحصول على توقعات توضيحية كتابية والتنبيهات (نشرة جوية كتابية)، حيث يقوم فريق العمل في نظام “ماطر” بكتابة توقعات توضيحية بشكل كتابي ولكل من 286 أمانة وبلدية في المملكة بهدف شرح الحالة الجوية.

إضافة إلى ذلك يتيح نظام ماطر عرض المناطق الحرجة من خلال استعراض خريطة الطقس للمملكة حيث يعطي النظام لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة لكل البلديات التابعة للأمانة تحتوي على توقعات مجملة لأخطار السيول وتجمعات مياه الامطار خلال (5) أيام قادمة ملونة بحسب درجة الخطر (أخضر، أصفر، احمر) حيث يمكن استعراض المناطق الحرجة في البلديات عبر خريطة الطقس.

ويتميز نظام ماطر بعرض صور مباشرة للأقمار الاصطناعية حيث توفر هذه الخاصية امكانية الولوج إلى صور مباشرة للأقمار للمملكة، وكذلك يمكن عمل تقريب لرؤية المدن والبلديات، كما يوفر بيانات رادار للبروق بحيث يتم توضيح أماكن وكيفية تحرك السحب الرعدية الممطرة ويعمل النظام باللغتين العربية والانجليزية ويمكن تشغيله على أجهزة الكمبيوتر أو على الهواتف الذكية عن طريق تطبيق “ماطر” المتوفر في المتاجر الالكترونية حصراً للمختصين من القطاع البلدي.

كما يتيح نظام “ماطر” خدمة التحدث المباشر مع كادر المتنبئين الجويين والخبراء للنظام على مدار 24 ساعة بحيث يمكن للمختصين من الامانات والبلديات التواصل عن طريق خدمة التحدث المباشر الموجودة بالنظام ” اتصل بنا” او من خلال تطبيق الواتس اب, بالإضافة الي ان النظام يوفر خدمـة الإشـعارات لنظـام ماطـر تتيـح لمسـتخدمي تطبيـق نظـام ماطــر للأجهــزة الذكيــة مــن معرفــة آخــر التحديثــات المهمــة لمناطقهــم. حيــث يقــوم التطبيــق النظــام بإرســال الإشــعارات المصنفة إلى 3 ألوان رئيسية (الأخضر والأصفر والأحمر)

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن معايير التنبيه في نظام “ماطر” تأتي بحسب لون النطاق حيث يعني اللون الأخضر أنه لا توجد خطورة أو توقعات بتشكل السيول وأن معدل غزارة الأمطار المتوقعة يكون من (صفر إلى 5) ملمتر في الساعة، فيما يعني اللون الأصفر احتمالية متوسطة لتشكل السيول وأن معدل غزارة الأمطار من (6 إلى 15) ملمتر في الساعة، بينما يشير اللون الأحمر إلى احتمالية عالية لتشكل السيول ويجب اتخاذ إجراء ويكون معدل الأمطار المتوقعة أكثر من 15 ملمتر في الساعة علماً بأنه يمكن معايره معدل غزارة الامطار حسب الطبيعة الجغرافية لكل أمانة وبلدية.