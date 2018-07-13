السفارة بالقاهرة تنفي مسؤوليتها عن تسجيل صوتي منسوب إليها

القاهرة - الوئام:

نفت السفارة السعودية في القاهرة إصدارها تحذيرا من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السفارة، في بيان، إنها “تلقت السفارة العديد من الاستفسارات حول رسالة صوتية منتشرة على تطبيق الواتساب، منسوبة لأحد موظفيها، حيث تحذر الرسالة المزعومة من عصابات تبتز الفتيات السعوديات عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضافت السفارة إنه “لم يثبت لديها ذلك، وتود أن توضح بأن أي تحذيرات أو تنبيهات أو معلومات يقتضي نشرها، فإن ذلك يتم، بشكل رسمي، عبر بيانات السفارة الصحفية وفي حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إذا ثبت للسفارة دقة وموثوقية المعلومات وبالتنسيق مع جهات الاختصاص في البلدين”.

وتابع البيان: “تود السفارة التأكيد على عدم مسئوليتها عن أي معلومات يتم نشرها وتداولها بشكل اجتهادي فردي خارج إطار قنوات السفارة الرسمية، وإذ توضح السفارة هذا الأمر، فإنها لن تتوانى، من جانبها، عن نشر أي معلومات أو تنبيهات، بشكل رسمي، إذا ما اقتضى الأمر ذلك، حرصا منها على أمن وسلامة المواطنين”.