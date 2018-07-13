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مع صعود الدولار

الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 7 أشهر

الذهب يهبط لأدنى مستوياته في 7 أشهر
weam.co/531670
متابعات - الوئام:

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر أثناء التعاملات اليوم الجمعة متضررة من صعود الدولار مع انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وطلب ضعيف على المعدن النفيس بفعل توقعات بزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية إلى 1236.58 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ الثاني عشر من ديسمبر، قبل أن يقلص خسائره إلى 0.4 بالمئة عند 1241.81 دولار للاوقية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

وأسعار الذهب منخفضة حوالي 9 بالمئة عن مستواها في منتصف أبريل نيسان.

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