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بعد فيديو تحويل مسجد لمكاتب

“الاتصالات السعودية STC” تخلي مصلى مجمع بريدة من المكاتب

“الاتصالات السعودية STC” تخلي مصلى مجمع بريدة من المكاتب
weam.co/531671
الرياض - الوئام:

أصدرت شركة الاتصالات السعودية STC بيانا توضيحيا بشأن تحويلها مصلىً بمجمع اتصالات بريدة إلى مكاتب إدارية.

وقالت الشركة إنها “سارعت بإعادة المصلى إلى سابق عهده”. مؤكدة “إخلائه من المكاتب”.

وأوضحت أن التحويل جاء “نظرا للترميمات بالمباني المحيطة بالمصلى وبصفة مؤقتة، نظرا لأهمية خطوط التواصل والبنية المعلوماتية المحيطة بالمكان كضرورة لاستمرارية عمل شبكة الاتصالات”.

وأكدت أنه يوجد بنفس الموقع مصلىً آخر، تم استخدامه بدلا من الموقع الذي تم تحويله بصفة مؤقته.

وكان عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداولوا مقطع فيديو يوثق قيام الشركة بتحويل مصلى في مجمع اتصالات بريدة إلى مكاتب مؤقتة، ما خلف موجة غضب واسعة من الخطوة.

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