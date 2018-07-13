التعليم: 5705 شخصا ضمن 163 برنامج تدريبي في الطائف

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

قال طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، إن “عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالطائف بلغ 5705 متدرب ومتدربة من تعليم الطائف والإدارات التعليمية الأخرى”.

وأضافت اللهيبي، في بيان، أن “عدد البرامج التدريبية التي ستقدم خلال فترة التدريب نحو 163 برنامج تدريبي للبنين والبنات اختيرت بعناية بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين وتخصصاتهم، وتبدأ الأحد المقبل”.

وأوضح أنه تم اختيار “115 مدربا ومدربة بعناية لتقديم تلك البرامج وفق أفضل الممارسات المهنية التدريبية والتي تتيح فرصة التطوير المهني للمستفيدين والمستفيدات”. مضيفاً أن “الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حرصت على توفير بيئات تعلم مهنية من خلال تحديد واختيار مقار وقاعات تدريبية مجهزة ومهيأه لعملية التدريب في عدد من المواقع”.