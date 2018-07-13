تأهيل الرياض يعلن بدء التسجيل في برامج التدريب لـ 60 معاقا

الرياض - الوئام:

أعلن مركز التأهيل الشامل للذكور التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عن بدء القبول والتسجيل في برامج التدريب المهني وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 2 / 11 / 1439 هـ.

وذكر مدير المركز خضر بن صالح الزهراني، في بيان، أن الأقسام المهنية لديهم تتمثل في “قسم الحاسب الآلي والسكرتارية والكهرباء والسنترال والتبريد والتكييف وتنسيق الحدائق وتجليد الكتب وصيانة الجوال بالإضافة إلى قسم الحاسب الآلي للمكفوفين” موضحاً أن شروط القبول تستلزم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وألا يقل سن المعاق عن 15 سنة ولا يزيد عن 45 سنة، ولا تقل نسبة الذكاء عن 50 درجة، على أن تثبت الفحوصات الطبية والنفسية والدراسات الاجتماعية والاختبارات المهنية صلاحيته للتأهيل المهني.

وأوضح الزهراني أن الطاقة الاستيعابية لهذه الأقسام تشمل 60 طالباً من المعاقين، مُبيناً أن مدة الدراسة والتدريب تمتد لعام دراسي واحد. وتهدف لتأهيل المعاقين لسوق العمل وإكسابهم المهارات التي تتيح لهم المزيد من الفرص الوظيفية ليكونوا أعضاءً فاعلين ومنتجين في المجتمع، الجدير بالذكر أن المركز يرعى أكثر من 300 معاقاً ويقدم لهم مجموعة من الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية، تحت إشراف كادر متخصص من الأطباء والممرضين والمراقبين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين.