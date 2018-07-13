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وتنذر 94 منشأة

“العمل” تضبط 200 مخالفة في الرياض

“العمل” تضبط 200 مخالفة في الرياض
weam.co/531680
الرياض - الوئام:

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة خلال أسبوع عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير ، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقرارتها، وأسفرت الحملات عن تحرير “200” مخالفة وإنذار “94” منشأة.

وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف السيالي، على استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “2047” منشأة تجارية .

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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