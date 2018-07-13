البحرين تستهجن محاولات قطر المتكررة إقحام اسم المملكة في “بي آوت كيو”

الرياض - الوئام :

أعلنت وزارة شؤون الإعلام في مملكة البحرين دعمها الكامل لبيان وزارة الإعلام الذي يؤكد الرفض القاطع للمزاعم غير المسؤولة والادعاءات الكاذبة، بشأن قرصنة البث التي تقوم بها الجهة المعروفة باسم “بي آوت كيو”.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزارة استهجانها للمحاولات المتكررة لدولة قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية في “بي آوت كيو”، مشيرة إلى أن هذا التصرف بعيد كل البعد عن الرياضة ومرده سياسي يرتبط بخلاف قطر مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى التغطية على الفشل التقني الكبير الذي أثبته استمرار قنوات ما يعرف باسم “بي آوت كيو”.

وأكدت وزارة شؤون الإعلام تفهمها الكامل للأسباب التي دعت المملكة العربية السعودية لمنع قنوات “بي إن سبورت” التابعة لشبكة الجزيرة القطرية، نظرًا لثبوت تورط القنوات القطرية في قضايا مشبوهة مرتبطة بدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة في المنطقة والترويج لخطاب الفتنة والكراهية والتطرف في المنطقة.

وعبرت عن استنكارها البالغ لحملة التشويه السياسي المشبوهة ضد المملكة العربية السعودية، وانحراف قنوات “بي إن سبورت” في بثها لكأس العالم 2018م عن رسالتها الرياضية، بهدف تشويه سمعة المملكة، وهو أمر تم رصده بشكل متكرر وتعدى الاستهداف للمملكة العربية السعودية ليشمل العديد من الدول العربية.

ودعت وزارة شؤون الإعلام بمملكة البحرين إلى مراجعة الموقف القانوني لقنوات “بي إن سبورت” في كل دولة على ضوء المستجدات الأخيرة المتمثّلة في إقحام القنوات القطرية الرياضة في السياسة بشكل متكرر ظهر بشكل جلي في فترة بث نهائيات بطولة كأس العالم 2018، مؤكدة وقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن.