فيديو.. فتاة تتسلل بين الجمهور وتحتضن ماجد المهندس

الرياض - الوئام :

تفاجأ الحضور بحفلة الفنان ماجد المهندس المقامة بسوق عكاظ بمحافظة الطائف مساء البارحة بصعود فتاة على خشبة المسرح واحتضان الفنان وتقبيله في سلوك غير اخلاقي .

حيث بينت الكاميرا صعود الفتاة متسللة من المنظمين التي لم تفلح احتياطاتهم الأمنية لمثل هذه التجاوزات ، لتصعد الفتاة وبسرعة على خشبة المسرح لتقوم باحتضان الفنان ماجد الهندس أثناء ادائه لوصلة غنائية.

ورجح أحد الحضور بأن سبب تجرأها صعودها لخشبة المسرح بعد تغزل الفنان ماجد المهندس بها ، عقب مناداتها له ، قائلاً ياعيون ماجد .

حيث استنكر متابعون مثل هذه السلوكيات غير اللائقة وطالبوا الجهات الأمنية بالمحافظة بمعاقبة الفتاة على سلوكها المشين لردع مثل هذه الفئات من التجاوزات .

الجدير بالذكر شهد أول يوم لانطلاق بيع تذاكر الحفلة ازدحام شديد من قبل الفتيات بمنافذ البيع بمجمع جوري مول بالطائف حيث أن التذاكر نفذت بوقت قصير .