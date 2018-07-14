التعليقات: 0

بسوق عكاظ

فيديو.. فتاة تتسلل بين الجمهور وتحتضن ماجد المهندس

فيديو.. فتاة تتسلل بين الجمهور وتحتضن ماجد المهندس
weam.co/531690
الرياض - الوئام :

تفاجأ الحضور بحفلة الفنان ماجد المهندس المقامة بسوق عكاظ بمحافظة الطائف مساء البارحة بصعود فتاة على خشبة المسرح واحتضان الفنان وتقبيله في سلوك غير اخلاقي .

حيث بينت الكاميرا صعود الفتاة متسللة من المنظمين التي لم تفلح احتياطاتهم الأمنية لمثل هذه التجاوزات ، لتصعد الفتاة وبسرعة على خشبة المسرح لتقوم باحتضان الفنان ماجد الهندس أثناء ادائه لوصلة غنائية.

ورجح أحد الحضور بأن سبب تجرأها صعودها لخشبة المسرح بعد تغزل الفنان ماجد المهندس بها ، عقب مناداتها له ، قائلاً ياعيون ماجد .

حيث استنكر متابعون مثل هذه السلوكيات غير اللائقة وطالبوا الجهات الأمنية بالمحافظة بمعاقبة الفتاة على سلوكها المشين لردع مثل هذه الفئات من التجاوزات .
الجدير بالذكر شهد أول يوم لانطلاق بيع تذاكر الحفلة ازدحام شديد من قبل الفتيات بمنافذ البيع بمجمع جوري مول بالطائف حيث أن التذاكر نفذت بوقت قصير .

روابط ذات صلة

«محمد عساف» يحيي حفلًا في السعودية

«محمد عساف» يحيي حفلًا في السعودية
محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وماجد المهندس يُحيون افتتاح الجنادرية29

محمد عبده وعبد المجيد عبد الله وراشد الماجد وماجد المهندس يُحيون افتتاح الجنادرية29
محمد عبده وخالد عبد الرحمن وماجد المهندس يحيون أوبريت الجنادرية

محمد عبده وخالد عبد الرحمن وماجد المهندس يحيون أوبريت الجنادرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>