طقس شديد الحرارة بشرق ووسط المملكة

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض تمتد حتى منطقة نجران، وكذلك على مناطق القصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية من منطقتي عسير وجازان.

كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية غربية كما يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من وسط المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.