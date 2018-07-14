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إحالة القضية للنيابة العامة

توقيف المرأة صاحبة الفعل المجرم بسوق عكاظ

توقيف المرأة صاحبة الفعل المجرم بسوق عكاظ
weam.co/531701
مكة المكرمة -الوئام:

أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة انها قامت بتوقيف فتاة بمؤسسة رعاية الفتيات وإحالة القضية للنيبة العامة وذلك عقب قيامها باعتلاء مسرح إحدى فقرات سوق عكاظ وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش.

وفي التفاصيل فقد صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه وبالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ بمحافظة الطائف مساء أمس الجمعة الموافق 1439/10/29 هـ باعتلاء مسرح إحدى فقراته وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش ، فقد تم إيقاف المرأة المخالفة بمؤسسة رعاية الفتيات بالطائف وإحالة القضية للنيابة العامة.

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