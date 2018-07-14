إصابة «20» شخصاً في حوادث عسير

أبها - الوئام- عبد الله العازمي:

أوضح المتحدث الرسمي باسم هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير محمد بن حسن الشهري ان عمليات المنطقه تلقت بلاغات أمس الجمعة عن ثلاثه حوادث متفرقة بمنطقه عسير في أوقات متتاليه خلفت ٢٠ اصابه متفرقة.

وتفصيلاً: تلقت غرفه العمليات بلاغ عن حادث تصادم افي الفرعا على طريق ال سرحان عند الساعة ١٤:٤٢ نتج عّن الحادث ٩ إصابات متفرقة حيث نقلت ثلاث فرقه اسعافيه اربع إصابات منها اصابه حرجه لمستشفى عسير المركزي وخمس حالات نقلت من قبل الجمهور قبل وصول الفرق الاسعافيه.

وأضاف الشهري: الحادث الثاني وقع في الجباه بعد ساعه تقريبا من الحادث الاول وعلى الفور تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه حيث خلف الحادث ٨ إصابات متفرقة وجرى نقل ست إصابات منها حاله خطيرة لمستشفى احد رفيده وتم نقل إصابتين بسيطه عن طريق الجمهور .

اما الحادث الثالث وقع على طريق عقبه جذله داخل منتزه الامير سلطان بالفرعا عند الساعة ١٦:٥٠ مساءً خلف الحادث ثلاث إصابات متفرقة وجرى نقل الإصابات لمستشفى احد رفيده.

ونوه الشهري بعدم تحريك المصابين او نقلهم الا عن طريق الفرق الاسعافيه متمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.