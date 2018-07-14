تفاصيل الوظائف الشاغرة بصندوق التنمية العقارية

الرياض- الوئام:

أعلن صندوق التنمية العقارية عن توفر وظائف إدارية شاغرة بمسمى أخصائي توظيف لحملة البكالوريوس. ومن ضمن المهام والوصف الوظيفي: القيام بإجراءات التوظيف و التأكد من وجود موازنة معتمدة والعمل على خطة القوى العاملة وتنفيذها.

اجراء مقابلات شخصية ومناقشة نموذج التقييم مع الادارات المعنية ومناقشة العروض الوظيفية ومفاوضة المرشحين حسب الصلاحيات وتحديد موعد المباشرة للموظفين الجدد والبحث عن مرشحين مناسبين في قنوات التوظيف.

تنفيذ برنامج تهيئة الموظف حسب المعتمد للموظفين الجدد ورفع تقرير متابعة اسبوعي لمدير قسم التوظيف والتأكد من اكمال ملف التوظيف الخاص بالمرشح بالمستندات المطلوبة ومطابق الاصول .

ومن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال أو الموارد البشرية وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

للتقديم عن طريق الرابط التالي:

https://goo.gl/6dKADy

وذلك في موعد أقصاه الأحد الموافق 1439/11/9هـ.