التعليقات: 0

ببرنامج دبلوم المسار السريع

وظائف لخريجي الثانوية العامة في قطاعات الطيران

وظائف لخريجي الثانوية العامة في قطاعات الطيران
weam.co/531706
الرياض- الوئام:

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني عن مواعيد بدء التقديم لحملة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية من خلال القبول في برنامج الدبلوم وبرنامج دبلوم المسار السريع للعمل بعد التخرج إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

ومن ضمن شروط القبول لبرنامج الدبلوم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بتقدير لا يقل عن 80% وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وان لا تزيد عن 23 عاماً حسب التقويم الهجري.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي وأن يعمل المتدرب بعد تخرجه في إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية وأن يكون قد اجتاز شرط اللغة الإنجليزية في اختبار STEP بمعدل 40% وأن يكون حاصل على اختبار القدرات بمعدل 70% وأن يكون حاصل على اختبار التحصيلي 65%.

تقدم الأكاديمية السعودية للطيران المدني للمتدربين مكافأة مالية شهرية وإجازة سنوية بمكافأة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني) وتأمين طبي للمتدرب حسب النظام المتبع بالهيئة وتأمين مستلزمات التدريب وأدوات السلامة وشهادات تقديرية للطلبة المتفوقين دراسياً.

ويبدأ موعد التقديم على برامج الدبلوم ودبلوم المسار السريع في تاريخ 1 أغسطس 2018 إلى تاريخ 26 أغسطس 2018 وذلك من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/pCdV7x

روابط ذات صلة

تفاصيل الوظائف الشاغرة بصندوق التنمية العقارية

تفاصيل الوظائف الشاغرة بصندوق التنمية العقارية
وظائف تعليمية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

وظائف تعليمية بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
تفاصيل «455» وظيفة للسعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص

تفاصيل «455» وظيفة للسعوديين والسعوديات بالقطاع الخاص
التأمينات الاجتماعية تفتح باب التقديم في برنامج النخبة

التأمينات الاجتماعية تفتح باب التقديم في برنامج النخبة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>