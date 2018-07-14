وظائف لخريجي الثانوية العامة في قطاعات الطيران

الرياض- الوئام:

أعلنت الأكاديمية السعودية للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني عن مواعيد بدء التقديم لحملة الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية من خلال القبول في برنامج الدبلوم وبرنامج دبلوم المسار السريع للعمل بعد التخرج إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

ومن ضمن شروط القبول لبرنامج الدبلوم: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون حاصل على الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية بتقدير لا يقل عن 80% وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وان لا تزيد عن 23 عاماً حسب التقويم الهجري.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية ويجتاز الكشف الطبي وأن يعمل المتدرب بعد تخرجه في إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني أو الشركات التابعة لها.

أن يجتاز المقابلة الشخصية واختبارات مراكز التدريب بالأكاديمية وأن يكون قد اجتاز شرط اللغة الإنجليزية في اختبار STEP بمعدل 40% وأن يكون حاصل على اختبار القدرات بمعدل 70% وأن يكون حاصل على اختبار التحصيلي 65%.

تقدم الأكاديمية السعودية للطيران المدني للمتدربين مكافأة مالية شهرية وإجازة سنوية بمكافأة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية (الأعياد واليوم الوطني) وتأمين طبي للمتدرب حسب النظام المتبع بالهيئة وتأمين مستلزمات التدريب وأدوات السلامة وشهادات تقديرية للطلبة المتفوقين دراسياً.

ويبدأ موعد التقديم على برامج الدبلوم ودبلوم المسار السريع في تاريخ 1 أغسطس 2018 إلى تاريخ 26 أغسطس 2018 وذلك من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/pCdV7x