الجيش اليمني يقترب من مركز باقم في صعدة

صنعاء -الوئام:

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي امس الجمعة سلسلة جبال السابح الواقعة على مقربة من مركز مديرية باقم في صعدة،.

وقال قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، وفق موقع سبتمبر نت، إن “العمليات مستمرة منذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، ولن تتوقف إلا بتحقيق كامل أهدافها” مثمناً دور قوات التحالف العربي في مساندة الجيش خلال العمليات.

وكانت قوات الجيش الوطني في الجبهة حققت، الخميس، تقدماً ميدانياً كبيراً متجاوزة منطقة أبواب الحديد من الاتجاه الغربي لمركز مديرية باقم.

وأكد قائد اللواء 63 مشاة قائد محور علب العميد ياسر مجلي، أن قوات اللواء بإسناد من قوات التحالف العربي سيطرت على مساحات واسعة وباتت على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة بها.

وأضاف أن المعارك أسفرت عن مقتل أحد أبرز قيادات الانقلابيين مع مرافقيه وجرح العشرات فيما لاذ البقية بالفرار، فيما استعادت قوات الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

ولفت العميد مجلي، إلى أن قوات الجيش الوطني تخوض معارك شرسة وسط ظروف جغرافية وعرة وطقس متقلب، إلا أنهم تغلبوا عليها متجاوزين خطوط الميليشيات الذين تكبدوا خسائر كبيرة.