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تابعة لشركة ريان إير

تحويل مسار طائرة بسبب مرض الركاب

تحويل مسار طائرة بسبب مرض الركاب
weam.co/531712
برلين- الوئام:

قال متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية إن طائرة تابعة لشركة “ريان آير” كانت متجهة من دبلن إلى مدينة زادار الكرواتية تم تحويلها إلى مطار فرانكفورت هان في ألمانيا في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وأوضح المتحدث أنه تم نقل نحو 30 راكبًا إلى مستشفى محلي بعد شعورهم بالإعياء أثناء الرحلة، ويعتقد أن انخفاض الضغط داخل الطائرة كان هو سبب المشكلة.

كمال قال المتحدث باسم الشرطة اشتكى الركاب من صداع وألم في الأذن وأصيبوا بالغثيان، وكان هناك 189 راكبًا على متن الطائرة. وأضاف، لم يتضح بعد ماذا حدث على متن الطائرة، إلا أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

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