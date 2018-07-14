ارتفاع سعر كرتون الدجاج 15 ريالًا

الرياض- الوئام:

أكد مستثمرون في قطاع الدواجن أن مصانع الأعلاف قامت مؤخرًا برفع أسعار الأعلاف المحلية بنحو 20%، رغم أن سعر الأعلاف عالميًّا لم يرتفع كثيرًا، ما تسبب في رفع تكلفة إنتاج الدواجن ومن ثم ارتفاع سعر الكرتون بما يعادل 10 إلى 15 ريالًا.

وقال المستثمرون إن المصانع تقوم برفع الأسعار المحلية بمجرد ارتفاعها عالميًّا، مع العلم أن مخزونها من الأسعار القديمة يكفيها لثلاثة أشهر وذلك وفق برنامج التوريد البحري المعروف.

مطالبين بمراجعة الأسعار من شركات الأعلاف في أسرع وقت ممكن في ظل نزول أسعار الذرة وفول الصويا في الأسواق العالمية هذا الشهر.

وأشاروا إلى أن بعض المصانع تقوم بتجاوزات، ومنها الاحتكار، ويتضح ذلك في توحيد أسعار الأعلاف لجميع المصانع بالمملكة، وتعمد بعض المصانع أخذ فوائد على الديون.

وبمجرد ارتفاع أسعار منتجات الدواجن ترفع المصانع أسعارها لامتصاص هوامش الربح ومنع المنتجين من سداد الديون، وتقوم بعض مصانع الأعلاف بمساومة أصحاب مشروعات الدواجن على أصولهم العقارية بحسب الرياض.

وطالب المستثمرون بإعادة صرف الإعانة للمنتج بدل المصنع، ومراقبة مخزون الأعلاف، وسن آلية كي يتم التعامل مع الزيادة العالمية بعد نفاد المخزون القديم، وتفعيل دور الصوامع في توفير أعلاف الدواجن، وخلق منافسة وكسر الاحتكار.