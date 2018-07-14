الحوثيون يزرعون الألغام في مناطق آهلة بالسكان

الحديدة - الوئام:

قضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ‏في محافظة الحديدة على تجمع لعناصر من ‏مليشيا الحوثي الانقلابية ‏شرق مدينة التحيتا المحررة.‏

وقال مصدر ميداني من ألوية العمالقة إن وحدات ‏من ألوية العمالقة باغتت عناصر للمليشيا ‏عند ‏الأطراف الشرقية لمدينة التحيتا من اتجاه مديرية ‏زبيد.‏

وأشار المصدر إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين ‏قوات ألوية العمالقة وعناصر المليشيا ‏الانقلابية ‏أسفرت عن مقتل وإصابة ‏العشرات من الانقلابيين، وفقًا لموقع ‏/26 سبتمبر/ التابع للجيش الوطني.‏

من جهة ثانية، فرضت قوات الجيش والمقاومة وبدعم ‏وإسناد من قوات التحالف العربي، ‏حصارًا على ‏المليشيا في مزارع السويق والمغرس والفازة بعد ‏أن دفعت بتعزيزات كبيرة، ‏الخميس.‏

كما أشارت المصادر إلى أن عناصر المليشيا قامت بزرع عدد من القرى الآهلة بالسكان بشبكات ‏وحقول عشوائية من الألغام ‏تحسبًا لأي تقدم لقوات ‏الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه مديرية ‏زبيد، فيما تواصل ‏نشر ‏الأسلحة الثقيلة وعناصرها المسلحة في أحياء ‏مدينة زبيد التاريخية ومعالمها الأثرية.‏