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لسلاح الجو الأمريكي

بوينغ تنهي الاختبارات على «الطائرة الصهريج»

بوينغ تنهي الاختبارات على «الطائرة الصهريج»
weam.co/531736
واشنطن- الوئام:

أنهت شركة بوينغ، التجارب على الطائرة الصهريج الأولى، “KC-46 Pegasus ” التي ستسلمها في أكتوبر المقبل لسلاح الجو الأمريكي، وفقاً لما ذكرته مصادر من الجانبين في بيان بالساعات الأخيرة.

وقال ويل روبر من سلاح الجو الأمريكي: بتحقيق هذا الهدف، أظهر برنامج التجارب مستوى النضج الذي يتيح لبيونغ وللقوات الجوية عمليتي تسليم وتسلم الطائرة الجديدة أواخر أكتوبر المقبل.

وتأمل بوينغ في إتمام تجهيز المزيد من الطائرات مطلع 2019 لإخضاعها لبرنامج الاختبارات ثم تسليمها لسلاح الجوي الأمريكي.

وكانت القوات الجوية الأمريكية، قد أعلنت مؤخراً أنها تتوقع الحصول على 18 وحدة من طائرات تزويد الوقود الجديدة ” KC-46 ” في أبريل المقبل، علماً بأن هذا الجيل الجديد من الطائرات قادر على نقل 4540 لتراً في الدقيقة لطائرات أخرى وعلى تخزين إجمالي 94 طناً من الوقود.

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