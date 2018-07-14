انفجار قرب القصر الرئاسي في الصومال

وكالات - الوئام:

ذكرت إذاعة شبيلي الصومالية أن انفجارا وقع بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو.

وكانت جماعة “الشباب” الصومالية التابعة لتنظيم القاعدة قد شنت الليلة الماضية هجوما في مدينة “بيدوا” الاستراتيجية جنوب البلاد، طبقا لما ذكرته الاذاعة الصومالية.

وتأكد مقتل ثلاثة جنود على الاقل وإصابة أربعة آخرين، في الهجوم، الذي كان يستهدف مقر مفوض الشرطة بولاية “ساوث ويست”.

وذكر شهود عيان أن رئيس الشرطة ومسؤولي أمن آخرين لم يتعرضوا لاذى بسبب القنبلة اليدوية التي تمت إلقاؤها على منزله.

ونقلت الاذاعة عن أحد السكان المحليين قوله، عبر اتصال هاتفي من بلدة “بيدوا” إن “هؤلاء القتلى والمصابين في الهجوم بقنبلة كانوا من حراس الامن”.

وأعلنت جماعة “الشباب” مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدا أنه محاولة اغتيال ضد مسؤولين أمنيين رئيسيين في المبنى.

وفي أعقاب الهجوم، بدأت قوات الامن بالولاية تحقيقا في الحادث واعتقلت العديد من المشتبه بهم المرتبطين بجماعة الشباب.