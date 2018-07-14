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والقبض على المتورطين

اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز

اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز
weam.co/531746
واس - الوئام:

أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر ‏أمني كان يخطط ‏عنصران ‏لاستهدافه.‏
وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن الشرطة ألقت ‏القبض على شخصين بحوزتهم عبوات ‏ناسفة ‏وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهم في أحد ‏المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.‏
وأضاف المركز في بيان أن أحد العناصر كان ‏يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته ‏وإطلاق ‏النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهم.‏
‏ وأفاد البيان أن عملية القبض جاءت بناءً على ‏معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ‏ونيتهم ‏تفجير المقر الأمني.‏

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