أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر أمني كان يخطط عنصران لاستهدافه.
وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن الشرطة ألقت القبض على شخصين بحوزتهم عبوات ناسفة وقنابل متفجرة وأسلحة أثناء تواجدهم في أحد المقرات الأمنية بذريعة تقديم شكوى.
وأضاف المركز في بيان أن أحد العناصر كان يحاول تفجير عبوة ناسفة كانت بحوزته وإطلاق النار على قوات الشرطة عند إلقاء القبض عليهم.
وأفاد البيان أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات بارتباطهم بالخلايا الإرهابية ونيتهم تفجير المقر الأمني.
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والقبض على المتورطين
اليمن: إحباط تفجير مقر أمني بمدينة تعز
أحبطت قوات الأمن اليمنية في مدينة تعز، محاولة تفجير مقر أمني كان يخطط عنصران لاستهدافه.