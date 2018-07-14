إنقاذ قارب خشبي يقل 450 مهاجرا قرب الجزر الإيطالية

وكالات - الوئام:

قالت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” اليوم السبت أنه تم إنقاذ 450 مهاجرا على متن قارب خشبي، في البحر المتوسط، فيما كان قاربهم يقترب من الجزر الايطالية.

وذكر التقرير أنه تم نقل المهاجرين إلى سفينة إيطالية وسفينة أخرى تديرها هيئة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس”.

وتم نقل ثماني نساء وأطفال إلى جزيرة “لامبيدوزا” المجاورة، من جانب خفر السواحل الإيطالي لتلقي العلاج الطبي.ولم يتضح في بادئ الأمر ما إذا كان المهاجرون المتبقون سيتم نقلهم أيضا إلى إيطاليا.

وفي محادثة هاتفية، قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني لرئيس الوزراء، جوزيبي كونتي إنه يتعين نقل المهاجرين إلى مالطا، أو حتى أفضل من ذلك، إلى ليبيا”، طبقا لمصادر من داخل حزب “الرابطة “، اليميني المتطرف بقيادة سالفيني.

ولم توافق لا إيطاليا ولا مالطا على السماح برسو القارب في أحد موانئها أمس الجمعة.

وتواجه الدولتان خلافات مرة أخرى حول من يستقبل المهاجرين، الذين تم إنقاذهم في البحر.