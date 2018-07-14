ترامب ينتقد CNN مجددا: كاذبون

متابعات - الوئام:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغطية قناة CNN الإخبارية لحدث رفضه الرد على سؤال لمراسل الشبكة.

وقال ترامب، عبر تويتر: مضحك للمرة الأولي منذ فتره طويلة تصفحت أخبار CNN اليوم، لمعرفه ما إذا كانت تغطي ما حدث مع جيم اكوستا والذي هو في الواقع رجل لطيف، إلا أنني وجدت أخبارا كاذبة حول لقائي مع الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور تيريزا ماي، رفض الإجابة على سؤال لمراسل الشبكة جيم أكوستا، بعد سؤال وجهه له الأخير قائلا: “بما أنك هاجمت CNN هل تسمح لي أن أسألك سؤالًا”، ليرد الرئيس الأمريكي بالقول: “CNN شبكة أخبار كاذبة، وأرفض الإجابة عن أي سؤال منها”.