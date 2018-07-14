التعليقات: 0

بعد واقعة جيم أكوستا

ترامب ينتقد CNN مجددا: كاذبون

ترامب ينتقد CNN مجددا: كاذبون
weam.co/531761
متابعات - الوئام:

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغطية قناة CNN الإخبارية لحدث رفضه الرد على سؤال لمراسل الشبكة.

وقال ترامب، عبر تويتر: مضحك للمرة الأولي منذ فتره طويلة تصفحت أخبار CNN اليوم، لمعرفه ما إذا كانت تغطي ما حدث مع جيم اكوستا والذي هو في الواقع رجل لطيف، إلا أنني وجدت أخبارا كاذبة حول لقائي مع الرئيس الأمريكي فلاديمير بوتين.

وكان ترامب، خلال مؤتمر صحفي أمس بحضور تيريزا ماي، رفض الإجابة على سؤال لمراسل الشبكة جيم أكوستا، بعد سؤال وجهه له الأخير قائلا: “بما أنك هاجمت CNN هل تسمح لي أن أسألك سؤالًا”، ليرد الرئيس الأمريكي بالقول: “CNN شبكة أخبار كاذبة، وأرفض الإجابة عن أي سؤال منها”.

روابط ذات صلة

ترامب ينسى عدد الدبلوماسيين الروس المرحلين من بلاده وماي تذكره بالرقم

ترامب ينسى عدد الدبلوماسيين الروس المرحلين من بلاده وماي تذكره بالرقم
ماكرون: ترامب لم يقل أبدا أنه سوف ينسحب من الناتو

ماكرون: ترامب لم يقل أبدا أنه سوف ينسحب من الناتو
ترامب: اقتصاد إيران ينهار

ترامب: اقتصاد إيران ينهار
ترامب يهاجم ألمانيا: “أسيرة” لروسيا

ترامب يهاجم ألمانيا: “أسيرة” لروسيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>