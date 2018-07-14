البلديات تفعّل المتابعة الكترونية لـ(9580) عقدا جاريا

الرياض - الوئام:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفعيل المتابعة الكترونية لــ 9580 عقدا جارياً بكل دقة، ومعالجة أكثر من 820 مستخلص الكتروني في ديسمبر 2017 ، إضافة إلى تسجيل عقود أكثر من 4225 مقاول وذلك من خلال بوابة المقاولين التي أطلقتها مؤخراً لتمكين المقاولين من طلب مستخلصاتها وإصدارها إلكترونيا.

وكشفت الوزارة انه يجري حالياً تنفيذ 10954 مشروع بلدي في مختلف مجالات العمل البلدي من طرق وجسور وأنفاق وحدائق ومرافق عامة تغطي جميع مناطق ومحافظات ومدن المملكة.

وأعلنت عن إطلاق نظام المستخلص الالكتروني وتطوير بوابة الكترونية متخصصة تعمل كنظام مالي يتعلق بجداول الكميات والمستخلصات في مجال خدمات ادارة عقود ومستخلصات المقاولين، وذلك بهدف جمع وحصر العقود في قاعدة بيانات موحده وتسهيل الية العمل بين الوزارة واماناتها من جهة والمقاولين من جهة أخرى. إضافة إلى متابعة العقود إلكترونياً عن طريق مؤشرات الاداء والتقارير الدورية.

وأوضحت الوزارة انها تستهدف أتمته كامل عمليات المنافسات والعقود وإجراءات المستحقات المالية للمقاولين والاستشاريين المتعاملين مع القطاع البلدي خلال السنوات الثلاث القادمة (2018/2019/2020).

وتسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى تحقيق رؤية تحليلية دقيقة وشاملة لأداء المشاريع والمقاولين من الناحية المالية، وتحسين كفاءة القطاع البلدي في إدارة التدفقات النقدية، وتحسين جودة تنفيذ المشاريع، إضافة إلى تعزيز التواصل بين المقاول والأمانات، ورفع مستوى الشفافية وتوحيد الإجراءات وذلك من خلال بوابة المقاولين.

ولفتت “الشؤون البلدية والقروية” أن تدشين خدمة “بوابة المقاولين” يأتي ضمن العديد من المشروعات الطموحة الرامية إلى تحسين وتطوير الأداء والارتقاء بجود الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن. مؤكدة أن نظام بوابة المقاولين يهدف إلى رفع كفاءة التخطيط وإدارة المشاريع البلدية لتحسين أداء الإنفاق الحكومي على المستوى البلدي، والارتقاء بالخدمات والإجراءات المتعلقة بالتعامل مع مقاولي المشاريع التابعة للوزارة.