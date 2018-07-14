ما العقوبة التي تنتظر فتاة عكاظ؟

الرياض - محمد السويهري - الوئام:

قال المحامي والمستشار القانوني عبد الكريم القاضي، إن العقوبة اللي ستصدر على فتاة عكاظ تعد ضمن عقوبات فعل التحرش، وفق للمادة الأولى من النظام المتعلق بالفعل.

وأشار “القاضي” إلى أن ‎وصف هذا العمل “هو فعل صدر تجاه شخص آخر مس جسده وعرضه وخدش للحياء بواسطة العناق”. مؤكدا أن النظام يهدف لمكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وصيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة وفق المادة الثانية منه.

وبين أن ذلك يأتي “دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية في المجاهرة بالفعل المحرمة شرعا والقيام به على الملأ، وأمام الجماهير”. موضحا: للقاضي إضافة عقوبة تعزيرية تأديبية رادعه فوق ما نص عليه النظام، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة أعلنت أنها “قامت بتوقيف فتاة بمؤسسة رعاية الفتيات وإحالة القضية للنيابة العامة، وذلك عقب قيامها باعتلاء مسرح إحدى فقرات سوق عكاظ وارتكاب أفعال مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش”.