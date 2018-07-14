الكويت: الأوضاع الأمنية مستقرة.. وإجراءات الحدود احترازية

واس - الوئام:

أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم، أن “الأوضاع الأمنية في البلاد طبيعية وأن الأحداث الجارية بالقرب من الحدود الشمالية هي شأن داخلي لدولة الجوار وان ما يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون مع الاجهزة الأمنية هو اجراء احترازي”.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، وفقاً لوكالة الانباء الكويتية، إن “رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر قام رفقة عدد من القيادات العسكرية للاجهزة الأمنية في الدولة بزيارة تفقدية للمنطقة الشمالية للبلاد للوقوف على جاهزية القوات وعلى الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الجيش”.