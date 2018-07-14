وصول أول رحلة حج لمطار المدينة المنورة من ماليزيا

واس - الوئام:

وصلت اليوم, إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من مملكة ماليزيا والتي تعد اول رحلة تم انهاء اجراءات دخولها من مطار كوالالمبور، ضمن مبادرة ” طريق مكة ” بتعاون ١١ وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة.

وكان في استقبال ضيوف الرحمن في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبدالرحمن البيجاوي ومدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش، وعدد من المسؤولين.

وفور وصول الحجاج إلى مدخل المطار استقبلوا بباقات الورود، وأطباق متنوعة من التمور والحلويات، إضافة لعدد من عبوات ماء زمزم.

من جهته أوضح مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش أن هذه المبادرة تعد في سنتها الأولى والتي وجه فيها صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا -حفظه الله – بتكليف مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى برئاسة وفد المملكة بتدشين مبادرة ” طريق مكة ” بتعاون ١١ وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة والقادمين من مملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا حيث تم تدشين أول رحلة حج المتجه من مطار كوالالمبور إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة, مبيناً بانه ستتم زيادة عدد من الدول خلال العام القادم بشكل تدريجي حسب الاتفاقيات المبرمة.

وأضاف انه تم عمل كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال تلك الرحلات وذلك تتويجاً لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام وتقليص فترة بقائهم في مرحلة القدوم وتمشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وقد جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بواسطة الحافلات المخصصة مع أمتعتهم ‏بكل يسر وسهولة.