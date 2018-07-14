لنا شرف الخدمة.. جمرك مطار المدينة المنورة يستقبل الحجاج

واس - الوئام:

استقبل جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم أولى طلائع أفواج ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج.

وجاء استقبال هذه الأفواج وسط أجواء أخوية احتفالية، قدمت خلالها التمور والحلويات والورود، الأمر الذي انعكس عليهم إيجابياً، فبدت السعادة على محيا كل حاج.

وعبر مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مشعل بن حسن الزبيدي عن سعادته باستقبال أولى أفواج ضيوف الرحمن من ججاج بيت الله الحرام، مبيناً أن ذلك يأتي ضمن برنامج حملة “لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة”.

وقال الزبيدي: “نبارك لقيادتنا الرشيدة بداية أعمال موسم الحج لعام 1439هـ وشرف خدمة ضيوف الرحمن”؛ مؤكداً أن هذا الشرف الذي يتجدد كل عام، يدفعهم لمزيد من العطاء عبر العمل الجماعي، مع شركائهم من مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذي يتجلى من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية، الهادفة إلى إنجاح الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم الحج.

وبيّن أن الخطة التي بدأوا بتنفيذها وفق منهجية حديثة، وأساليب متطورة بالتنسيق مع جميع الشركاء في المطار.

ولفت الانتباه إلى أن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز سخر جميع امكاناته لاستقبال ضيوف الرحمن، بزيادة عدد العاملين، ودعم الجمرك بالكوادر المؤهلة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات دخول ضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة إنفاذاً لتعليمات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، ودعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، المتضمنه تقديم أرقى الخدمات لهذه الفئة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي منذ لحظة وصولهم حتى بلوغهم مقر اقامتهم .