لاعب فريق سانتوس لاجونا المكسيكي ينتقل للأهلي

متابعات - الوئام:

أعلن نادي سانتوس لاجونا المكسيكي لكرة القدم، اليوم السبت، رحيل مهاجمه دجانيني تافاريس، إلى صفوف أهلي جدة السعودي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت “تويتر” بياناً يوضح خلاله أن إدارة الأهلي دفعت الشرط الجزائي في عقد اللاعب للتعاقد معه بدء من الموسم القادم، دون الكشف عن قيمته المالية.

وبدأ تافاريس مسيرته الكروية عام 2009 في نادي فيلينس، وانتقل بعدها إلى يو دي ليريا، ثم بنفيكا ب.

وأعير لاعب الرأس الأخضر إلى صفوف أولهانسينس عام، 2012 ثم انضم لصفوف ناسيونال ماديرا قبل انتقاله إلى سانتوس لاجونا.

وتُوج دجانيني بلقب هداف الدوري المكسيكي، الموسم الماضي، بعدما تمكن من تسجيل 14 هدفاً.