“التعليم” تطلق أكاديمية الإملاء والخط العربي بأندية مدارس الحي غدا

الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

تطلق وزارة التعليم، بالشراكة مع شركة تطوير، أكاديمية الإملاء والخط العربي بعدد من أندية الحي للبنين والبنات بإدارات التعليم على مستوى المملكة، أعتباراً من غدا الأحد.

وقال طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، إن “المبادرة تأتي بإدارات صبيا، وعسير، وجازان، والطائف، ومكة المكرمة، وجدة، وتبوك، والمدينة المنورة، والرياض، والباحة، والشرقية.

من جانبها، أكملت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف استعداداتها لتنفيذ مشروعي أكاديمية الخط العربي والإملاء وتدريب الطلبة على الكفاءة اللغوية للغة الإنجليزية، بالشراكة مع شركة تطوير.

وأضاف اللهيبي أن “المشروع، والذي ينفذ في 6 أندية للبنين والبنات بالطائف، يستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وكشف أن “فريق العمل من مشرفين ومدربين عدده 16″، لافتا إلى أهمية المشروع في رفع مستوى الطلاب والطالبات وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإتقان اللغة”.

ودعا اللهيبي، مرتادي الأندية من الطلاب والطالبات، إلى الاستفادة من المشروعين، واستثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع.

يذكر ان أندية الحي للبنين والبنات التي سيتم تنفيذ المشروعين بها هي نادي حي مدرسة محمد بن عبدالوهاب ونادي حي مدرسة الغمير ونادي حاي مدرسة عمر بن الخطاب ونادي حي الثانوية الثالثة ونادي حي الابتدائية الثامنة والخمسون ونادي حي الثانوية الثانية والعشرون .