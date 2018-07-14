وصول أول رحلة حج لمطار المدينة من باكستان

المدينة - الوئام:

كثفت وزارة الحج والعمرة مجهوداتها في استقبال أول رحلة حج قادمة هذا العام 1439هـ من جمهورية باكستان الإسلامية صباح اليوم إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ، وذلك عبر مدينة كراتشي الباكستانية وعلى متنها 321 حاجاً ، والتي سيتبعها اليوم نحو ٣٠ رحله حج تضم جنسيات مختلفة وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، حيث تم استقبال الحجاج بتمور العجوة والورد المديني في ضيافة سعودية أصيلة تبرز الحفاوة بضيوف الرحمن .

من جانبه، أكد وكيل وزارة الحج والعمرة للشؤون الزيارة بالمدينة المنوّرة المُشرف العام على المسار الإلكتروني لحجاج الخارج محمد بن عبدالرحمن البيجاوي أن الوزارة وبتوجيهات من معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن تبذل قصارى جهدها في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات اللازمة التي ترتقي بخدماتها ومسؤولياتها المنوطة بها للتسهيل على ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم في راحة وطمأنينة .

ونوه في هذا الصدد بتدشين مبادرة “طريق مكة” بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ودير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ومشاركة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية باستقبال الحجاج في المنافذ بما فيها وزارة الحج والعمرة وتأتي هذه المبادرة التي تستهدف إنهاء إجراءات دخول الحجاج من بلادهم قبل قدومهم للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030 ، حيث تعتمد المبادرة على الاستفادة من المسار الالكتروني لحجاج الخارج لإنهاء اجراءات الحجاج بما في ذلك الاستعداد المسبق الذي يشمل بيانات سكن الحجاج وفرز أمتعتهم ببطاقات تميز اتجاه الحاج للسكن المخصص له وتبين كذلك الوجهة التي سيتم نقل الأمتعة إليها بحيث تصل للحاج في غرفته التي يسكن فيها

وأشار إلى أن هناك فريق إشرافي وفريق تنفيذي للمبادرة من جميع الجهات المعنية بها يتابع منذ عدة أشهر مراحل التخطيط وبناء إجراءات العمليات حتى بدء مرحلة التنفيذ اليوم ، حيث وصل الحجاج وتوجهوا مباشرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي إلى مقر سكنهم دون أي إجراءات تتم لهم في المطار ، وتستهدف هذه المبادرة نحو 40.000 حاج ماليزي و 70.000 حاج اندونيسي في موسم حج هذا العام سعياً لتحسين خدمات ضيوف الرحمن وتجويدها وتحقيق كل ما من شأنه راحة الضيوف الكرام .