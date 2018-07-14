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كان يقص أحد الجبال

وفاة سائق في بلجرشي بعد سقوط صخرة ضخمة عليه

وفاة سائق في بلجرشي بعد سقوط صخرة ضخمة عليه
weam.co/531797
بلجرشي - عايض آل ركبان – الوئام:

توفي عامل، اليوم (السبت)، بعد سقوط صخرة ضخمة عليه، في موقع عمله ببلجرشي.

وقال النقيب مهندس فايز الغامدي، نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة بأنه في تمام الساعة 12:01 اليوم ورد بلاغ لمركز القيادة والتوجيه مفاده وجود انهيار صخرة على عامل وافد في قرية البركة بمحافظة بلجرشي.

وأوضح الغامدي أن الفرق اللازمة تحركت على الفور للموقع، حيث وجد الحادث عند الوصول عبارة عن سقوط صخرة  تقدر أبعادها بـ ٤x٨م على معدة ثقيلة (بوكلين)، ما أدى لاحتجاز سائق المعدة تحت هذه الصخرة، وأدى لوفاته.

وبين أن رجال الدفاع المدني نجحوا بعد مجهود كبير في إزاحة الصخرة وإخراج المحتجز، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية، وتم بعد ذلك تسليم الحادث للشرطة بحكم الاختصاص.

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