مدير عام هيئة الحدود الشمالية يزور مدير شرطة المنطقة

الرياض - الوئام :

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ خالد بن ناصر بن حميد بزيارة سعادة مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية اللواء جعيدان بن متعب الحميداني، وذلك لتهنئته بترقيته لرتبة لواء و لتعيينه مديراً لشرطة منطقة الحدود الشمالية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجهتين فيما يخدم مصلحة العمل.

كما التقى فضيلته ضمن زيارته لقيادة قوة الطوارئ الخاصة بعرعر مساعد قائد قوة الطوارئ بالمنطقة سعادة الرائد عبدالله بن خليف العنزي، حيث جرى خلال اللقاء بحث واستعراض سبل تعزيز التواصل بين الجهتين.

وأبان مدير عام الفرع أن هذه الزيارات تأتي تأكيداً لأهمية بحث سبل التعاون والتواصل والتكامل والتنسيق المستمر بين فرع الرئاسة العامة والجهات الحكومية بالمنطقة، انطلاقاً من اهتمام وحرص معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند ــ حفظه الله ــ على تحقيق هذا المبدأ مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخدم مصلحة العمل .

ذكرذلك لــ(الوئام) المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الحدود الشمالية / عبدالله بن سالم المشيطي .