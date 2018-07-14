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سكن مجاني لـ83 مرشحا للوظائف التعليمية بالطائف

سكن مجاني لـ83 مرشحا للوظائف التعليمية بالطائف
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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

في بادرة نوعية وفريدة تهدف لتهيئة كافة الظروف الملائمة للمرشحين للوظائف التعليمية، هيأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بيت الطالب على طريق الهدا مقرا لسكن المرشحين للمقابلات الشخصية البالغ عددهم 83 مرشح من مختلف التخصصات، والتي ستجرى لهم يومي الأحد والاثنين المقبلين المقابلات الشخصية.

وحرصت الإدارة العامة للتعليم بالطائف على توفير المناخ الملائم وتهيئة الظروف المناسبة للمرشحين القادمين من خارج الطائف، لحين الانتهاء من كافة إجراءات ترشيحهم واستكمالها بشكل تام.

أكد ذلك طلال بن مبارك اللهيبي، المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، والذي رحب بالمرشحين الجدد، مهيبا بهم بضرورة الدخول على نظام المقابلات الشخصية لتسجيل موعد المقابلة وإحضار المستندات والأوراق المطلوبة ومتمنياً لهم التوفيق.

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