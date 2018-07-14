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المركز الثالث

مونديال 2018.. بلجيكا تحصد مركزا جديدا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم

مونديال 2018.. بلجيكا تحصد مركزا جديدا في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم
weam.co/531808
متابعات - الوئام:

أحرز المنتخب البلجيكي لكرة القدم المركز الثالث في كأس العالم في روسيا، بفوزه على نظيره الإنجليزي 2-صفر، اليوم السبت، في سان بطرسبورغ.

وسجل توما مونييه (4) وإدين هازار (82) هدفي بلجيكا التي حققت أفضل مركز لها في تاريخ مشاركاتها بالمونديال بعدما كانت حلت رابعة عام 1986 بخسارتها أمام فرنسا التي أطاحت بها من دور الأربعة للنسخة الحالية.

فيما حلت إنجلترا (بطلة 1966) رابعة للمرة الثانية بعد عام 1990، عندما خسرت أمام ايطاليا المضيفة.

وتقام المباراة النهائية للمونديال الروسي الأحد على ملعب لوجنيكي في موسكو، بين فرنسا الساعية للقب ثان في تاريخها (بعد عام 1998) وكرواتيا الطامحة الى باكورة ألقابها العالمية.

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