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جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف تعليمية

جامعة تبوك تعلن عن توفر وظائف تعليمية
weam.co/531810
واس - الوئام:

أعلنت جامعة تبوك عن رغبتها في إشغال وظائف “مدرسي لغة” المشغولة بغير السعوديين “رجال و نساء” في المركز الرئيس في مدينة تبوك.

وأوضحت الجامعة أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونياً ابتداء من الغد عبر الموقع الالكتروني للجامعة على الرابط www.ut.edu.sa وحتى يوم الخميس القادم.

وأفادت الجامعة أنه يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية, وأن لا يتجاوز عمره 35 عاماً وأن يكون حاصلاً على الدرجة العلمية المحددة للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الأخرى المعترف بها, وأن يكون البكالوريوس والماجستير بنظام الانتظام, مؤكدةً بأنه سيتم استبعاد جميع الملفات غير المكتملة مع اشتراطات الجامعة.

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