التجارة تضبط منشأة تبيع ألعاب أطفال خادشة للحياء في ينبع

الوئام-متابعات

ضبطت وزارة التجارة والاستثمار منشأة تقوم ببيع ألعاب أطفال خادشة للحياء ومنافية للتعاليم الإسلامية بإحدى الأسواق التجارية في ينبع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، ردا على شكوى أحد الحسابات على تويتر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت): «تم ضبط المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المنشأة».

وكان مواطناً قد وثَّق ألعاب أطفال تباع بإحدى الأسواق التجارية في ينبع، تظهر على هيئة فتاة وشاب خادشة للحياء ومنافية للتعاليم الإسلامية، مطالباً بزيادة الرقابة وتدخل الجهات المعنية وسحبها من الأسواق.