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سبب الأوضاع الراهنة

العراق .. قطع التيار الكهربائي في كامل النجف وإعلان حالة الطوارئ في البصرة

العراق .. قطع التيار الكهربائي في كامل النجف وإعلان حالة الطوارئ في البصرة
weam.co/531819
الوئام-متابعات

حاصر متظاهرون عراقيون  مبنى محافظة كربلاء وحاولوا اقتحامه،اليوم ، فيما أفادت مصادر أنهم اقتحموه بالفعل.

و أكدت مصادر مطلعة  قطع التيار الكهربائي في كامل النجف العراقية وإعلان حظر التجوال فيها .
وقام متظاهرون بمحاصرة مبنى محافظة كربلاء وحاولوا اقتحامه.

و أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” بأن قوات مكافحة الشغب العراقية أطلقت، السبت، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا اقتحام مقر ميليشيا عصائب أهل الحق في محافظة النجف.

ويوم أمس الجمعة، أطلق عناصر من ميليشيا عصائب أهل الحق النار على المتظاهرين في شوارع المدينة.

هذا واتسعت رقعة الاحتجاجات العراقية الغاضبة بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة، بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمندسين.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، إذ اتهم من وصفهم بـ”المندسين” بافتعال أعمال العنف.

وأعرب المجلس عن وقوفه “مع حق التظاهر السلمي والمطالب المشروعة للمتظاهرين”، مشيرا إلى أن الحكومة “تبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات للمواطنين”.

وأكد المجلس أن السلطات العراقية “ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون”، مضيف أن “الإساءة للقوات الأمنية تعد إساءة بحق البلد وسيادته”.

وقالت مصادر بالمخابرات العسكرية ووزارة الدفاع العراقية إن قوات الأمن في حالة تأهب للتعامل مع الاحتجاجات في محافظات بالجنوب.

وبدأت المظاهرات في البصرة جنوبي العراق قبل نحو أسبوع، احتجاجا على البطالة وسوء الخدمات، مما اضطر رئيس الوزراء إلى التوجه هناك للوقوف على الأزمة.

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