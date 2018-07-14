مؤتمر عسير الصحي والريادة في التدريب

علي موسى الغثيمي

المورد البشري يمثل رأس المال الحقيقي لأي منظمة ونجاحها مرتبط بنجاح وكفاءة وفعالية الموارد البشرية.

به تقاس نتائج الاعمال ولذلك فإن من اقوى وانجح الطرق للمحافظة على هذا المورد ان يتم صيانته المستمرة بالتعليم والتدريب ولقد اثبتت الابحاث في مجال التدريب انه يساهم برفع مستوى الإنتاجية من 30% الى 50 % معتمداً على مايقدم من برامج يخطط لها ويدرس تاثيرها على العاملين .

ان التدريب والتنمية وجهان لعملة واحدة أي جهود تبذل في التنمية دون الاخذ في الاعتبار بالتدريب المستمر فهي جهود مهدرة ويركز الباحثون في علوم التدريب انه استثمار وليس هدر مادي اذا كان مرتكزاً على تخطيط تدريبي متكامل لعناصر التدريب ومن المؤتمرات التي اخذت صدى كبيراً على مستوى المملكة بل يعتبر من اكبر المؤتمرات في صيف 2018 مؤتمر عسير الصحي الثاني اللذي عقد بمدينة ابها و نظمته مديرية الشئون الصحيه بعسير – مستشفى عسير المركزي حضره اكثر من 3000 متدرب وباحث في العلوم بمختلف التخصصات الصحية من جميع مناطق المملكة اكسبته اهميته الكبرى لمستوى التنظيم وتنوع المحاور التدريبية والتعليمية استهدفت الممارسين الصحيين إضافة الى مقومات نجاح المؤتمر لانعقاده في الوقت المناسب الذي توافق مع موسم السياحة بمنطقة عسير وهذا يعطي بعد تنموي سياحي للمنطقة ان استمرار فعاليات التدريب في كل مناطق المملكة على شكل مؤتمرات شاملة يعطي نتائج ايجابيى ويساهم في فعالية ورفع اداء الموارد البشرية لاطلاعهم على كل ماهو جديد في المجالات التي تخدم التنمية وخصوصاً في المجال الطبي وهي بدورها تساهم في ابراز توجهات حكومتنا الرشيدة للتوجه نحو الخصخصة وتركيزها على الموارد البشريه كصانع للنجاح والتحول الوطني 2020وصولا الى رؤية 2030 لغدٍ مشرق لهذا الوطن باذن الله .

علي موسى الغثيمي

متخصص ومهتم بالإدارة