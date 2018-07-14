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بعد اقتحامه

العراق .. العبادي يحل مجلس إدارة مطار النجف

العراق .. العبادي يحل مجلس إدارة مطار النجف
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الوئام-متابعات

أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم السبت، قرارًا بحل مجلس إدارة مطار النجف، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

وتعمد مئات المحتجين مساء أمس الجمعة، اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.

وسارعت وزارة النقل العراقية، إلى تحويل الطائرات من مطار النجف إلى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.

وتشهد المدينة التي تمثل مركزا دينيا، حيث فيها مرقد الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب، مظاهرات على غرار مدن البصرة والناصرية والعمارة، احتجاجا على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

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