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بالقرب من أهرامات سقارة

اكتشاف أثري ضخم في مصر يقرب العلماء من سر التحنيط

اكتشاف أثري ضخم في مصر يقرب العلماء من سر التحنيط
weam.co/531832
الوئام-متابعات
قال علماء آثار إنهم اكتشفوا ورشة تحنيط يرجع تاريخها إلى نحو 2500 سنة في مقبرة قديمة بالقرب من أهرامات مصرية شهيرة.

وذكر مسؤولون في وزارة الآثار المصرية، في مؤتمر صحفي السبت، أن علماء الآثار يأملون أن يؤدي الكشف إلى معرفة المزيد عن أسرار التحنيط في الأسرة السادسة والعشرين من مصر القديمة.

ولفتوا إلى أنه تم اكتشاف موقع دفن جماعي.

وقال المسؤولون إن هذا الاكتشاف يعود إلى العصر الصاوي الفارسي من عام 664 إلى 404 قبل الميلاد.

موقع الكشف الأثري في مقبرة سقارة، وهي جزء من مقبرة ممفيس، أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

يشار إلى أن آخر عملية حفر في الموقع، جنوب هرم أوناس كانت عام 1900.

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