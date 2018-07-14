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في بريطانيا

بسعر زهيد .. قلعة بحرية للبيع تحمل سرا غريبا

بسعر زهيد .. قلعة بحرية للبيع تحمل سرا غريبا
weam.co/531834
الوئام-متابعات

بنيت قلعة تاريخية قبالة سواحل بريطانيا الجنوبية للدفاع ضد الغزو الفرنسي في عهد نابليون الثالث، وتعرض الآن للبيع بسعر زهيد، قد يكون أقل من سعر شقة سكنية في لندن.

وتتكون قلعة “ستاك روك فورت” من ثلاث طبقات معمارية تتخللها أدراج حلزونية، وتحتوي على غرف للمدافع وأخرى للنوم والراحة. كما توفر الجزيرة التي تضم القلعة إطلالة ساحرة على ممر هافن المائي.

وعرض الحصن للبيع عام 2015، مقابل 198 ألف دولار تقريبا. أما اليوم، فارتفع سعره إلى 530 ألف دولار، أي أن ثمن شقة في لندن قد يصل إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم.

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