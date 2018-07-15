نهائي كاس العالم: كرواتيا بين بطل جديد وفوز اول فريد

الرياض- الوئام- ابراهيم ال صالح:

تترقب الجماهير الرياضية مباراة نهائي كاس العالم 2018 على ملعب لوزينكي بالعاصمة الروسية موسكو و الذي سيجمع المنتخب الفرنسي بالمنتخب الكرواتي في تمام الساعة الـ6 من مساء الاحد بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب الفرنسي

سيدخل الديوك اللقاء وهدفهم خطف اللقب وتكرار إنجاز مونديال 98 الذي حققه جيل زين الدين زيدان ورفاقه في النهائي الذي جمعهم امام البرازيل والذي انتهى لصالح الديوك بنتيجة 1-0 سجل الهدف زيدان.

وصل المنتخب الفرنسي مرتين حقق البطولة مره و خسر مثلها في عام 2006 امام المنتخب الايطالي ووصل النهائي هذه النسخة للمرة الثالثة و تنتظر الجماهير الفرنسية تحقيق البطولة الثانية في تاريخ الديوك.

مشوار فرنسا في مونديال 2018

انطلقت مباريات كاس العالم وفي اولى لقاءات مجموعة فرنسا امام المنتخب الاسترالي استطاعوا الديوك بتحقيق ثلاثة نقاط و الفوز بهدفين لهدف ، و في ثاني اللقاءات امام البيرو استطاعوا الديوك والفوز والتأهل رسمياً بعد الفوز بهدف دون رد.

وفي لقاء المجموعات الاخير امام الدنمارك انتهى اللقاء بالتعادل السلبي و استطاعوا صدارة المجموعة ، و في لقاء ثمن النهائي استطاعوا الفوز على الارجنتين بعد تقديمهم مباراة ماراثونيه والتي انتهت باربعة اهداف لثلاثه وفي لقاء ربع النهائي التقوا بمنتخب الارغواي و انتهى اللقاء بهدفين دون رد وفي لقاء نصف النهائي استطاعوا التغلب على المنتخب البلجيكي بهدف وحيد دون رد.

هدافو فرنسا

غريزمان ومبابي 3 اهداف

بافارد اومتيتي فاران هدف لكل منهم

المنتخب الكرواتي

تطمح الجماهير الكرواتية تحقيق البطولة كأول مره في تاريخ كرواتيا خصوصاً وانها المرة الاولى التي يصل فيها المنتخب الكرواتي الى نهائي كاس العالم.

وقد شاركوا الكروات في خمس مونديالات افضلها مونديال فرنسا 98 حيث وصلوا نصف النهائي وخسروا امام فرنسا بهدفين لهدف.

مشوار كرواتيا في مونديال 2018

بدأ المنتخب الكرواتي مبارياته في مونديال روسيا امام المنتخب النيجيري والذي انتهى اللقاء لصالحهم بهدفين دون رد.

وفي ثاني اللقاءات استطاعوا التغلب على الارجنتين بثلاثية نظيفة وفي اخر اللقاءات امام آيسلندا استطاعوا الفوز بنتيجة 2-1 ، استطاعوا الوصول الى نصف النهائي بعد الفوز في دور ثمن النهائي على الدنمارك بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهى اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وفي ربع النهائي تعادلوا ايضاً امام الروس بـ2-2 و فازوا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وفي لقاء نصف النهائي استطاعوا الفوز على الانقليز في الاشواط الاضافية بعدما انتهى اللقاء بهدفين لهدف.

هدافو كرواتيا

بيريسيتش و مودريتش ماندجوكيتش هدفين لكل منهما

راكيتيتش و كرامارتش و ريبيتش و بادلج و فيدا هدف لكل منهما

مواجهات المنتخبين الرسمية

التقوا في خمسة لقاءات رسمية فاز منتخب فرنسا في ثلاث وتعادلوا في اثنتين ولم يسبق للكروات الفوز على الديوك.