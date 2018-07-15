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منذ العام الماضي

فرنسا تحبط «25» مخطط اعتداء إرهابي

فرنسا تحبط «25» مخطط اعتداء إرهابي
weam.co/531839
باريس- الوئام:

أحبطت قوات الأمن الفرنسية 25 مخطط اعتداء في فرنسا منذ شهر يناير من عام 2017. وأكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أن الجهود المبذولة من قوات الأمن أسفرت عن إحباط 25 مخطط اعتداء، منوهًا بالمشروع الذي تم إعلانه الجمعة الماضية فيما يخص استحداث مركز قاض مكلف لتعويض لضحايا الأعمال الإرهابية يكون نطاق صلاحيته على المستوى الوطني.

وأشار فيليب إلى أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق مشروع لاستحداث مركز وطني للموارد والصمود يهدف إلى وضع سياسة متعددة التخصصات لمعالجة الصدمات النفسية الناجمة عن الاعتداءات الإرهابية.

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