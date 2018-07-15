اغتصب 15 طالبًا.. السجن والجلد لمشرف تربوي في طهران

طهران- الوئام:

قضت محكمة في العاصمة الإيرانية طهران، امس السبت بالسجن والجلد بحق مشرف تربوي في مدرسة غرب طهران تورط في اغتصاب 15 طالبًا، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء “ميزان أون لاين” التابعة للسلطة القضائية.

وقال كبير قضاة محكمة طهران للوكالة: إن المحكمة حكمت بالسجن لفترات طويلة والجلد ضد المشرف التربوي على المدرسة الثانوية معين للبنين، التي تقع غرب العاصمة طهران بعد إدانته بالاعتداء على الأطفال والتشجيع على الفساد والبغاء.

ورفض إسماعيلي الكشف عن تفاصيل الحكم، مكتفيًا بالقول: إن جلسة المحكمة عقدت بشكل سري في المجمع القضائي التابع لمديرية محافظة طهران، وقضت بالسجن لفترات طويلة والجلد في المرحلة الأولى.

وفي 30 مايو الماضي، أغلقت السلطات الإيرانية مدرسة للمرحلة الثانوية بالعاصمة طهران، بعد الكشف عن تعرض نحو 15 طالبًا لحالة اغتصاب من قبل أحد المشرفين التربويين، فيما أمر المرشد علي خامنئي السلطة القضائية بالتحقيق السريع ومحاكمة المعلم المتهم.

وقال المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي للصحفيين: إن السلطات الأمنية اعتقلت مشرفًا تربويًا في مدرسة للمرحلة المتوسطة في طهران، بعدما تلقينا تقارير مؤكدة عن حالات اعتداء طالت 15 طالبًا من قبل أحد المعلمين.

وأضاف آبادي أن آباء الطلاب الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي أكدوا على أن المشرف التربوي قام بالاعتداء على أبنائهم بعدما قام بإقناعهم، مشيرًا إلى أن المدرسة التي أغلقت اليوم بأمر قضائي غير حكومية وتقع غرب العاصمة طهران.

وشهدت طهران موجة غضب شعبي واسع بعد الكشف عن هذه الجريمة، فيما تعهد رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني بتقديم المتهم للقضاء ومحاكمته.

وفي يناير الماضي، برأت المحكمة العامة في طهران قارئ القرآن الكريم في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، سعيد طوسي، من تهم تتعلق باغتصاب 19 طفلًا كان يقوم بتدريسهم القرآن الكريم، الذي كشفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية في أكتوبر الماضي.