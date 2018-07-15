بأمر الفيفا.. ممنوع ظهور الحسناوات في نهائي المونديال

موسكو- الوئام:

في سابقة تعد الأولى من نوعها، اتخذ اتحاد كرة القدم (فيفا) قراراً ربما يزعج بعض عشاق كرة القدم ومتابعيها على شاشات التلفاز، القرار يأتي في محاولة لمنع التمييز الجنسي في كرة القدم ويخص ظهور الفتيات الجميلات على الشاشات.

وربما يفترض من يتابع مباريات كأس العالم، أن النساء الحسناوات هن فقط الجمهور الحاضر والمتابع على مدرجات الملاعب في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ولطالما اعتاد المصورون على إظهار النساء الجميلات ممن يحضرن تلك المباريات على شاشات التلفاز لكن ربما لن تتمكن القنوات التلفيزونية من ذلك بعد الآن، إذ طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدم التركيز على تصوير الحسناوات المثيرات أثناء عرض مباريات كأس العالم في روسيا.

وقال رئيس قسم التنوع في فيفا، فيديريكو أديشتي، إن المنظمة الكروية ستتحدث مع شبكات البث الوطنية وفريق إنتاجها التلفزيوني الخاص حول تلك المشكلة، في محاولة للتصدي للتمييز على أساس الجنس في كرة القدم.

وأضافت أديشتي، إن التمييز الجنسي مشكلة أكثر خطورة من العنصرية في كأس العالم هذا العام، على عكس التوقعات بأن العنصرية ستكون قضية أكبر.

وأضاف المسوؤل في فيفا: نريد منع بث صور المشجعات المثيرات ممن يتابعن المباراة النهائية على مدرجات الملاعب الروسية على قنوات التلفزيون العالمية في كأس العالم 2018.