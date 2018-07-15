حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من وسط المملكة ونشاطًا للرياح السطحية على مناطق (الرياض ونجران والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.